Нападающий «Челси» Джексон: уверен, что следующий сезон будет намного лучше

Нападающий «Челси» Николас Джексон высказался об адаптации в команде, а также о положении в турнирной таблице. «Челси» занимает девятое место.

«Это немного отличается от Испании, но я очень хорошо адаптировался. Тренер и клуб помогают мне. Я очень рад, но это было сложно, потому что мы хотели бы попасть в четвёрку или тройку лучших, но на данный момент мы находимся в середине турнирной таблицы.

Мы будем упорно трудиться, чтобы финишировать в еврокубках. К счастью, сейчас мы в хорошей форме, и я уверен, что следующий сезон будет намного лучше нынешнего.

Ты всегда можешь стать лучше. Даже если бы я забивал 30 или 40 голов, я всё равно мог бы стать лучше. Я собираюсь продолжать усердно работать, чтобы совершенствоваться каждый день, и отдавать все свои силы команде и клубу», — приводит слова Джексона официальный сайт «Челси».