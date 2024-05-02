Воспитанник «Динамо» Галкин: спартачи считали себя особой кастой

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин высказался о принципиальности противостояния бело-голубых со «Спартаком». По его словам, представители красно-белых всегда считали себя особой кастой спортсменов.

«Против «Спартака» всегда были принципиальные матчи. Спартачи считали себя особой кастой. Взять тех же Комбаровых, которые пришли в «Динамо» из «Спартака»: у них даже манера общения отличалась. Я всегда считал красно-белых людьми с короной на голове. Потому что в «Спартаке» было блатное место. «Динамо» в этом плане попроще. ЦСКА мне нравился тем, что все футболисты работящие, чисто рабочие лошадки», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Полное интервью Галкина выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время