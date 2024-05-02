Аленичев: после матча с «Сочи» понимал, что это заключительная игра для Абаскаля

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об увольнении из клуба испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Спартак» после смены Абаскаля преобразился. Я был на игре в Сочи — моя академия проводила там тренировочные сборы. Смотря игру «Спартака», я уже в конце матча понимал, что игра с «Сочи» — заключительная для Абаскаля. Был уверен, что терпение у руководства лопнуло. К сожалению для Гильермо, это и произошло. Печально, что это случилось в день его 35-летия. Команда выглядела просто удручающе. Смена тренера напрашивалась, она и произошла», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.