Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче бело-голубых со «Спартаком» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«У «Динамо» не получилась игра. Был момент, когда могли переломить ход матча, но Смолов не забил. «Спартак» выглядел лучше: они боролись, выглядели свежее и лучше подготовлены физически. Не всегда такие матчи легко выигрываются, но у «Спартака» получилось. «Динамо» не смогло ничего противопоставить.

Первый гол «Спартака» — ошибка защитника «Динамо». Тяжело после этого приходить в себя. А второй гол долго смотрели — он подкосил «Динамо», и уже всё стало понятно. Но будем считать, что «Динамо» бросило все силы на чемпионат и должно составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в чемпионской гонке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.