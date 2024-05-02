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Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку»

Дмитрий Булыкин: «Динамо» не смогло ничего противопоставить «Спартаку»
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Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче бело-голубых со «Спартаком» (0:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«У «Динамо» не получилась игра. Был момент, когда могли переломить ход матча, но Смолов не забил. «Спартак» выглядел лучше: они боролись, выглядели свежее и лучше подготовлены физически. Не всегда такие матчи легко выигрываются, но у «Спартака» получилось. «Динамо» не смогло ничего противопоставить.

Первый гол «Спартака» — ошибка защитника «Динамо». Тяжело после этого приходить в себя. А второй гол долго смотрели — он подкосил «Динамо», и уже всё стало понятно. Но будем считать, что «Динамо» бросило все силы на чемпионат и должно составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в чемпионской гонке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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