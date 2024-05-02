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Александр Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Динамо»

Александр Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Динамо»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Может, сменить название Кубка России на Кубок шанса? «Спартак» вылетел от «Зенита», а может сыграть в финале турнира. В это же время «Зенит» может вылететь от ЦСКА и вообще из Кубка России. Это как?

Что касается матча «Динамо» — «Спартак», то в первые 30 минут я был удивлён тем, что все единоборства выигрывал «Спартак». За счёт желания, борьбы и единоборств «Спартак» забирал всё. В середине поля Мартинс выиграл восемь из десяти единоборств. Динамовцы зачем-то убирали ножки. Своим напором «Спартак» напугал «Динамо».

«Динамо» вернулось в игру, когда уже было поздно — при счёте 0:2. У Смолова был хороший момент — тогда можно было вернуться в игру. «Спартак» — молодцы! Они вышли заряженными на матч. Ждём красно-белых в финале. Главное, чтобы не вернулся Абаскаль», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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