Александр Мостовой рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» — «Спартак» (0:2).

«Может, сменить название Кубка России на Кубок шанса? «Спартак» вылетел от «Зенита», а может сыграть в финале турнира. В это же время «Зенит» может вылететь от ЦСКА и вообще из Кубка России. Это как?

Что касается матча «Динамо» — «Спартак», то в первые 30 минут я был удивлён тем, что все единоборства выигрывал «Спартак». За счёт желания, борьбы и единоборств «Спартак» забирал всё. В середине поля Мартинс выиграл восемь из десяти единоборств. Динамовцы зачем-то убирали ножки. Своим напором «Спартак» напугал «Динамо».

«Динамо» вернулось в игру, когда уже было поздно — при счёте 0:2. У Смолова был хороший момент — тогда можно было вернуться в игру. «Спартак» — молодцы! Они вышли заряженными на матч. Ждём красно-белых в финале. Главное, чтобы не вернулся Абаскаль», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.