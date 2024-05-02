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Рангник накануне отменил запланированную встречу с боссами «Баварии»

Рангник накануне отменил запланированную встречу с боссами «Баварии»
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник накануне отменил запланированную встречу с руководством мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Филлипп Кесслер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры о назначении главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника на пост наставника мюнхенской «Баварии» близки к завершению. Отмечалось, что тренер дал согласие возглавить мюнхенскую команду и в ближайшие дни переговоры представителей «Баварии» со специалистом продолжатся для уточнения некоторых деталей.

65-летний Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024. Ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» готова предложить Рангнику контракт, рассчитанный до 2026 или 2027 года.

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