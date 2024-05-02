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«Ливерпуль» представил форму на сезон-2024/2025

«Ливерпуль» представил форму на сезон-2024/2025
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Английский «Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» представляет совершенно новую домашнюю форму сезона-2024/2025, обновлённую версию легендарного узора и принта 1984 года, которая доступна для предварительного заказа уже сейчас.

Фото: ФК «Ливерпуль»

Дизайн ретроформы, адаптированный для современной игры, отличается жёлтым хромированным рисунком с изображением девиза клуба YNWA, выгравированного на ткани футболки.

Футболка украшена уникальным воротником с традиционными жёлтыми и красными деталями, напоминающим культовый воротник, который носила команда 1984-го года под руководством Джо Фэгана, выигравшая в том году Кубок европейских чемпионов в Риме в этой оригинальной форме. И футболка, и шорты украшены жёлтыми и белыми вставками по бокам», — написано в заявлении клуба.

Форма голкипера

Форма голкипера

Фото: ФК «Ливерпуль»

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