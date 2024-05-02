Игнатов объяснил, почему «Спартак» стал лучше играть после увольнения Абаскаля

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов высказался об изменениях в команде после увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. По его мнению, улучшение игры «Спартака» связано с психологией. Также Игнатов поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Почему после увольнения Абаскаля команда здорово смотрится, даже несмотря на ротацию состава? Думаю, это связано с психологией. У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем даёт игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне.

Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить», — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».