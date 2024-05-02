«Ливерпуль» — клуб, построенный на истории». Ван Дейк — о новой форме

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о новой форме клуба на следующий сезон.

«Я большой поклонник нашей новой формы на следующий сезон, и мне нравится тот факт, что мы возвращаем атмосферу ретро. Мы клуб, построенный на истории, и команда 1984 года была одной из самых успешных за всю историю. Я уверен, что наши болельщики оценят благодарность этим легендам клуба», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала 75 очков за 35 матчей. На первой строчке располагается лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты заработали 80 очков после аналогичного количества игр.