Хиддинк прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлит контракт с Сергеем Семаком.

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение. Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Семак — приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, и это не мешает ему одновременно быть лидером. «Зениту» повезло, что он закончил карьеру и остался в тренерском штабе. Он работает лучше, чем его предшественники», — приводят слова Хиддинка «Известия».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что с Семаком достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года.