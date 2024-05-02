Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хиддинк прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Хиддинк прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
Сергей Семак
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлит контракт с Сергеем Семаком.

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение. Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Семак — приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, и это не мешает ему одновременно быть лидером. «Зениту» повезло, что он закончил карьеру и остался в тренерском штабе. Он работает лучше, чем его предшественники», — приводят слова Хиддинка «Известия».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что с Семаком достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года.

Материалы по теме
«Зенит» правильно продлевает Семака. Решение приняли в самый нужный момент
«Зенит» правильно продлевает Семака. Решение приняли в самый нужный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android