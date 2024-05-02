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Писарев: «Зенит» в кубковом матче с ЦСКА сыграет полуторным составом

Писарев: «Зенит» в кубковом матче с ЦСКА сыграет полуторным составом
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Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев предположил, что «Зенит»» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА не сыграет основным составом.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ожидает двухматчевое противостояние. В первом матче какую‑то ротацию можно провести, а затем в Воронеже в чемпионате России сыграть более основным составом. Ответный матч на Кубок уже можно будет сыграть боевым составом. Предвижу, что в первом матче с ЦСКА у «Зенита» будет ротация, полуторный состав», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.

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