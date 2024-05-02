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«Сразу бросилось в глаза, что «Динамо» какое-то сонное». Бубнов — о дерби со «Спартаком»

«Сразу бросилось в глаза, что «Динамо» какое-то сонное». Бубнов — о дерби со «Спартаком»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых отличились Александр Соболев и Михаил Игнатов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 8'     0:2 Игнатов – 39'    

«Когда матч только начался, мне сразу бросилось в глаза, что «Динамо» какое-то сонное, заторможенное. Сразу же стали проигрывать все единоборства, уступать в каждом стыке. Видно было, что «Спартак» свежее. А тут ещё красно-белым быстрый гол помог. Причём ничего особенного тут не было, во многом он случился из-за грубой ошибки Бальбуэны. Игрок такого уровня не имеет права так играть. Соболев в итоге без особых помех бил и своего добился.

Но и после первого гола динамовцы продолжили играть так же, всё не могли проснуться. В итоге доигрались до второго мяча в свои ворота», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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