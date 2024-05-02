Андрей Ургант отреагировал на решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Андрей Ургант, российский актёр, телеведущий, отец шоумена Ивана Урганта, отреагировал на новость о том, что «Зенит» продлит контракт с Сергеем Семаком. Ургант-старший является болельщиком «Зенита»

«Я очень хорошо отношусь к тому, что до окончания сезона Сергею Семаку продлили контракт. На мой взгляд, это знак высокого уважения и бережного отношения к прекрасному тренеру», — сказал Андрей Ургант в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что с Семаком достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.