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«Забили два мяча и играли просто по счёту». Соболев — о матче «Спартака» с «Динамо»

«Забили два мяча и играли просто по счёту». Соболев — о матче «Спартака» с «Динамо»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:0). Соболев стал автором первого гола.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Можно сказать, да, забили два мяча и, в принципе, наверное, весь матч играли просто по счёту, ждали ошибки. Потому что «Динамо» пыталось сыграть на контратаках. Но, к сожалению, не забили третий, хотя могли, и у меня момент был, и там ещё была пара моментов. А так, ну, отличная игра, сыграли правильно, умно и идём дальше.

Два трудовых гола. Как говорится, голы не пахнут. 2:0 — едем дальше. Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому — более раскрепощённо, в коллективе хорошее настроение у всех. Это придаёт сил», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

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