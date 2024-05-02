«Забили два мяча и играли просто по счёту». Соболев — о матче «Спартака» с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:0). Соболев стал автором первого гола.

«Можно сказать, да, забили два мяча и, в принципе, наверное, весь матч играли просто по счёту, ждали ошибки. Потому что «Динамо» пыталось сыграть на контратаках. Но, к сожалению, не забили третий, хотя могли, и у меня момент был, и там ещё была пара моментов. А так, ну, отличная игра, сыграли правильно, умно и идём дальше.

Два трудовых гола. Как говорится, голы не пахнут. 2:0 — едем дальше. Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому — более раскрепощённо, в коллективе хорошее настроение у всех. Это придаёт сил», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.