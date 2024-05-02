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Александр Соболев: хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков

Александр Соболев: хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем заключительном отрезке сезона. «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России и продолжает борьбу за Кубок страны.

«В чемпионате тоже можем быть в призёрах, поэтому и там, и там [в Кубке России]. Я говорил, когда мы выиграли Кубок, что хочу ещё сыграть в финале и выиграть. Поэтому я хочу сыграть в «Лужниках» при 80 или 70 тысячах красно-белых болельщиков, которые будут за нас болеть. И мне кажется, это мечта любого футболиста. Поэтому осталась, можно сказать, одна игра до финала, а две до трофея», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

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