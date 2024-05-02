Кечинов: после назначения Слишковича «Спартак» раскрепостился и стал более сплочённым

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результатах красно-белых при работе исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

«После назначения Слишковича исполняющим обязанности главного тренера «Спартак» раскрепостился и стал более сплочённым — отсюда такой результат. Игра в обороне стала гораздо лучше, чем была при Абаскале, — это показывает сама игра и результаты команды. Происходит улучшение футболистов «Спартака». Всё это пока выливается в положительный результат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 и продолжает борьбу за Кубок страны.