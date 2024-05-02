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Маслов: физически было тяжеловато выходить на замену вместо Бабича

Маслов: физически было тяжеловато выходить на замену вместо Бабича
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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выходе на замену вместо Срджана Бабича в матче полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с «Динамо». Игра проходила на поле бело-голубых и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

«Насколько был готов экстренно заменить Бабича после его травмы? Психологически был полностью готов к этому, а физически пришлось немного тяжеловато. Потому что это был второй матч подряд за короткий период времени. Конечно, я готовился явно не к таким условиям выхода на поле. Не хотел, чтобы Срджан получал травму. Надолго ли он выбыл? Пока непонятно. Но травма задней поверхности бедра очень неприятна. Он будет проходить обследование, чтобы понять сроки возвращения», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

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