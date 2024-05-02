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Воспитанник «Динамо»: у нас было много мазаных: ему по паспорту 14 лет, а по факту — 16

Воспитанник «Динамо»: у нас было много мазаных: ему по паспорту 14 лет, а по факту — 16
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Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин высказался о махинациях с возрастом в детско-юношеском футболе.

«У нашего тренера Шуленина оба сына тоже играли за «Химки». Но в целом собралась хорошая команда. Мы поехали на чемпионат России в Волгоград и в 1/4 финала встретились с «Динамо» с Комбаровыми и Шуниным. Динамовцы перед игрой подначивали: «Химки» — это что за деревня?» В итоге Касаткин, с которым я перешёл из «Динамо», оформил хет-трик, причём один из мячей забил Шунину с центра поля за шиворот. Мы победили со счётом 3:1 и после матча уже им говорили: «Динамо» бежит?»

В полуфинале мы проиграли — там ребята были не старше нас, а, скорее всего, мазаные, и ты это никак не докажешь. Ребятам больше повезло, и они оказались сильнее. У нас очень много мазаных в стране и, к сожалению, это раньше практиковалось. Человеку по паспорту 14 лет, а по факту — 16. Такое любят делать, чтобы попадать куда-то и играть. Но, может быть, сейчас всё поменялось», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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