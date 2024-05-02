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Силкин: «Динамо» не было готово к игре со «Спартаком» — не отошли от «Зенита»

Силкин: «Динамо» не было готово к игре со «Спартаком» — не отошли от «Зенита»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Динамо» не отошло после игры с «Зенитом». Физические кондиции восстанавливаются 48 часов, психика — 72. К игре со «Спартаком» бело-голубые не были готовы. Команда с «Зенитом» показала одну игру, а со «Спартаком» — совершенно другую.

«Спартак» два забил, значит, он лучше выглядел. «Динамо» вроде бы атаковало больше, но у них до опасных моментов особо не доходило. Был момент в первом тайме у Смолова, всё. Во втором тайме явных голевых моментов не было. «Спартак» победил за счёт того, что «Динамо» играло не так сконцентрированно, как с «Зенитом». Бело-голубые старались, хотели всё исправить, но у них не получалось. Они очень много эмоций оставили на игре с «Зенитом». Первый гол многое решил. В такой игре один трудно отыграть, а два-то тем более», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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