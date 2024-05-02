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Игрок «Спартака» Игнатов: надеюсь, фанаты скоро вернутся на трибуны — они придают нам силы

Игрок «Спартака» Игнатов: надеюсь, фанаты скоро вернутся на трибуны — они придают нам силы
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Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о посещении болельщиками матчей Российской Премьер-Лиги.

— В Кубке России атмосфера всегда живее. Уже смирились, что фанаты ещё нескоро появятся на матчах РПЛ?
— С «Динамо» половина стадиона была красно-белая. На матчи «Спартака» всегда приходят много фанатов. Хочется их за это поблагодарить, потому что это придаёт нам сил. Мы для них играем в футбол. Конечно, активных фанатов нам не хватает. С ними можно наблюдать красивые перформансы, побольше шума. Надеюсь, они скоро вернутся. Они сами решат, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков за четыре матча до завершения сезона-2023/2024.

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