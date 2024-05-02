Вратарь «Ростова» Песьяков: не обрадуюсь, если появится новый чемпион. Выиграет сильнейший

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что чемпионом России сезона-2023/2024 станет та команда, которая будет сильнее.

— Устал ли от чемпионств «Зенита»? Нет. Чемпионат выиграет сильнейший. Турнирная таблица рассудит: кто достоин больше, тот и окажется на первом месте.

— Если появится новый чемпион, вы обрадуетесь?

— Нет. Выиграет сильнейший. Если победит «Зенит», значит, это заслуженно, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 50 очков по результатам 26 матчей и опережают «Краснодар» по дополнительным показателям. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Факелом» на выезде. Игра состоится 6 мая и начнётся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что «Зенит» неизменно становился чемпионом России на протяжении пяти последних лет.