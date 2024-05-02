Валерий Овчинников: в матче «Пари НН» — «Спартак» будет мощная бойня

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Встреча состоится в воскресенье, 5 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Пари НН» уже деваться некуда, им надо бороться. Команда быстро подошла к Рубикону. Со «Спартаком» будет мощная бойня. Вообще, в «Пари НН» поспешили с отставкой Юрана. Осталось совсем немного, а Хазов не самая лучшая кандидатура. А «Спартак» психологически раскрепостился после отставки Абаскаля», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» (28) располагается на 11-й строчке.