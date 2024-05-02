Воспитанник «Динамо» Галкин рассказал, почему не стал принимать гражданство Кыргызстана

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин, поигравший в высшей лиге Кыргызстана, рассказал, почему не стал принимать гражданство этой страны.

«В первый год в «Дордой-Динамо» тренер Дворянков предложил мне сделать киргизское гражданство, чтобы я мог выступать за сборную.

Отказался. В таком случае пришлось бы забыть о мечте про сборную России. Я верил, что такая возможность у меня будет, и как будто находился в шаге от этого. Если ребята, с которыми играл в «Динамо», смогли попасть в сборную, почему я не могу? Я же ничем не хуже. Естественно, в голове крутились мысли: «Какая Киргизия? Я хочу выступать за свою страну», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.