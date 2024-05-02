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Ещенко: «Динамо» отдало все эмоции с «Зенитом», а «Спартак» вышел воодушевлённым

Ещенко: «Динамо» отдало все эмоции с «Зенитом», а «Спартак» вышел воодушевлённым
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Бывший футболист Андрей Ещенко высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Думаю, что «Динамо» после матча с «Зенитом» отдали эмоции и им тяжело было перестроиться. «Спартак» воодушевлённый и на хорошей ноте — спокойно играет и на него ничего не давит.

Ребята, которые мало играли, вышли и сделали дело! Тот же Селихов: сколько он не играл, а потащил выход один на один от Смолова. Маслов вышел вместо Бабича и не испортил. Ребята показывают, что они все на хорошем уровне. Обойма и костяк у «Спартака» есть. Они могут биться за первое-второе место спокойно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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