Ещенко: «Динамо» отдало все эмоции с «Зенитом», а «Спартак» вышел воодушевлённым

Бывший футболист Андрей Ещенко высказался о матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак» (0:2).

«Думаю, что «Динамо» после матча с «Зенитом» отдали эмоции и им тяжело было перестроиться. «Спартак» воодушевлённый и на хорошей ноте — спокойно играет и на него ничего не давит.

Ребята, которые мало играли, вышли и сделали дело! Тот же Селихов: сколько он не играл, а потащил выход один на один от Смолова. Маслов вышел вместо Бабича и не испортил. Ребята показывают, что они все на хорошем уровне. Обойма и костяк у «Спартака» есть. Они могут биться за первое-второе место спокойно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.