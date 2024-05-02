Российский футболист Галкин рассказал, как его принимали за Аршавина в Кыргызстане

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин, поигравший в высшей лиге Кыргызстана, рассказал, как его путали с Андреем Аршавиным.

«В «Дордой-Динамо» было много африканцев. Так как они специфической внешности для Киргизии, у них было много внимания со стороны местных жителей. Африканцы заливали им, что являются известными футболистами, называли разные громкие фамилии. И люди им верили, фотографировались и просили автографы!

Раз показали местным на меня: «Если хотите, сфотографируйтесь с Аршавиным». У меня тогда была своеобразная причёска и схожая внешность. Народ и этому поверил — замучили с фотографиями и автографами! Уже когда нормально заиграл, болельщики узнали мою настоящую фамилию», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.