Президент «Ростова» Арутюнянц: для меня важны и чемпионат, и Кубок

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что для него важны оба турнира, где участвуют жёлто-синие, — чемпионат и Фонбет Кубок России.

— Что для вас лично в приоритете: чемпионат или Кубок?

— Я так не смотрю, для меня важны и чемпионат, и Кубок.

— Если «Ростов» займёт место в чемпионате с первого по пятое — это хорошо?

— Конечно, и пройти в Кубке как можно дальше, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 6 мая и начнётся в 20:30 мск. В Кубке России «Ростову» предстоит встретиться с калининградской «Балтикой».