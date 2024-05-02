Воспитанник «Динамо» Галкин: конечно, в мечтах была Европа

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин признался, что мечтал поиграть в Европе. Однако за пределами России он выступал лишь в Кыргызстане, где трижды выиграл чемпионат и трижды стал обладателем Кубка в составе «Дордой-Динамо».

«Главное было просто зацепиться за РПЛ, как Кичин. Валера теперь варится в этих лигах, постоянно играет. Ниже Первой лиги не упадёт, и то «Енисей» ещё может в РПЛ попасть. Валера себя хорошо ощущает и может спокойно тянуть уровень РПЛ. То же самое могло быть со мной, но вот так сложилось, не повезло. Мне изначально надо было, чтобы меня вытащили из Киргизии и дали поиграть за качественную команду. Конечно, в мечтах была и Европа.

Я опять выбыл на какое-то время, но восстановился и снова попал на Кубок Содружества. Этот же агент посмотрел на меня и сказал, что ещё нужно восстанавливаться и набирать форму. А мне уже 25 лет. Тяжело было находиться в Кыргызстане, условия были не очень. Плюс появилась будущая жена, уже хотелось больше зарабатывать, становиться футболистом более высокого уровня и играть поближе к дому.

Руки стали опускаться после этих травм и слов агента. У меня была возможность продлить контракт с «Дордой-Динамо». Тренер считал меня самым перспективным в команде, постоянно говорил: «Восстанавливайся, приезжай, я тебя жду». Но я принял решение остаться в Москве. Сейчас я считаю, что это была ошибка. Нужно было остаться, терпеть, работать и попытаться вылезти оттуда. Потому что, когда ты вылезаешь в России из Третьей лиги, то спрашивают: «Откуда парень? Из Третьей лиги? Пусть там и играет. Нам нужны профессионалы, а не парни из дворов». А когда привозят футболиста и говорят, что он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Киргизии, то у тебя уже есть заслуги», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.