Ещенко высказался о товарищеском матче сборной России с Беларусью

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Беларуси. Встреча состоится 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

«Хорошо, что сборная России проводит товарищеские матчи. Лучше же играть, чем не играть. Правильно? Тем более можно просматривать молодых футболистов и пробовать разные схемы. Тренеру виднее, что и как делать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.