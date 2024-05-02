Галкин: в РПЛ тренеры и игроки бегают из одного клуба в другой по знакомству

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин, поигравший в чемпионате Кыргызстана, высказался о круговороте тренеров в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, многие достойные специалисты не попадают в РПЛ, а другие по знакомству «путешествуют» между клубами.

«У того же Дворянкова большой опыт. Он настоящий гуру. Был директором школы «Буревестник», потом тренером, даже успел потренировать сборную Кыргызстана, ездил на стажировку в «Аякс». Я считаю, что этот человек достоин тренировать в РПЛ, в отличие от многих других специалистов. Но, к сожалению, тренеры и игроки бегают из одного клуба в другой по знакомствам», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.