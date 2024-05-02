Игнатов: у Угальде будет много голов за «Спартак», мы ему помогаем

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о результативности нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Угальде хорош, но такое бывает, что нападающий не забивает. Думаю, скоро он забьёт, а в будущем голов [у него] будет много. Мы ему в этом помогаем», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний Манфред Угальде провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.