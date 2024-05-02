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«Ростов» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:15

«Ростов» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:15
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В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» проиграла московскому ЦСКА по сумме двух матчей — 0:3. «Ростов» в матче первого этапа Пути регионов обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Первым финалистом Пути регионов Кубка России уже стал московский «Спартак». Вчера, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» со счётом 2:0.

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