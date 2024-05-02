Грулёв — о поражении «Динамо» в матче со «Спартаком»: не хватило сил после «Зенита»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв считает, что в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:2) его команде не хватило сил после энергозатратной победы в игре РПЛ с «Зенитом» (1:0). Также Грулёв отметил, что бело-голубые не смогли реализовать свои моменты, а красно-белые своими возможностями воспользовались.

«Было тяжело настраиваться на игру после победы над „Зенитом“? Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом». Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом», — приводит слова Грулёва „Евро-Футбол.Ру“.