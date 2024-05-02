Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грулёв — о поражении «Динамо» в матче со «Спартаком»: не хватило сил после «Зенита»

Грулёв — о поражении «Динамо» в матче со «Спартаком»: не хватило сил после «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв считает, что в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:2) его команде не хватило сил после энергозатратной победы в игре РПЛ с «Зенитом» (1:0). Также Грулёв отметил, что бело-голубые не смогли реализовать свои моменты, а красно-белые своими возможностями воспользовались.

«Было тяжело настраиваться на игру после победы над „Зенитом“? Это правда. Мы действительно оставили много эмоций после победы над «Зенитом». Мы не реализовали свои моменты, чтобы выиграть, а «Спартак» смог это сделать. Был хороший момент у Смолова, а больше я не припомню. Думаю, выложиться на все сто у нас не получилось. Возможно, не хватило сил после встречи с «Зенитом», — приводит слова Грулёва „Евро-Футбол.Ру“.

Материалы по теме
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android