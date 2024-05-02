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Экс-нападающий «Ливерпуля» Бабель: я бы хотел видеть Клоппа во главе «Реала»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Бабель: я бы хотел видеть Клоппа во главе «Реала»
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Бывший футболист «Аякса» и «Ливерпуля» Райан Бабель заявил, что хотел бы видеть Юргена Клоппа в должности главного тренера мадридского «Реала». Напомним, ранее Клопп заявил, что покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона и возьмёт годичный перерыв.

«Итак, я бы хотел видеть Юргена в «Реале», хотя мы и знаем, что это не та команда, которая даст ему два-три года на создание нужной команды. Знаете, даже у «Баварии» не хватает терпения по отношению к тренерам… Говорят, что Клопп может возглавить сборную Германии. Не знаю. Но я думаю, что Юрген удивит многих своим решением», — приводит слова Бабеля британское интернет-издание Mirror.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Отметим, что «Ливерпуль», скорее всего, назначит возглавляющего «Фейеноорд» Арне Слота на должность главного тренера после ухода Клоппа.

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