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РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона

РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона
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Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли Брайан Мансилья из «Оренбурга», Мирлинд Даку из «Рубина», Ираклий Квеквескери из «Факела», Мохаммад Мохебби, Данил Глебов, Максим Осипенко и Егор Голенков из «Ростова», Срджан Бабич, Александр Максименко и Данил Пруцев из «Спартака», Аббосбек Файзуллаев, Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Акинфеев из ЦСКА, Евгений Латышонок из «Балтики», Константин Тюкавин, Бителло и Диего Лаксальт из «Динамо», Вендел, Матео Кассьера, Дуглас Сантос, Клаудиньо и Вильмар Барриос из «Зенита», Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо из «Краснодара», Бенхамин Гарре и Никита Салтыков из «Крыльев Советов», а также Максим Глушенков, Наир Тикнизян и Илья Лантратов из «Локомотива».

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