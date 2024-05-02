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Стал известен шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру сезона-2023/2024. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Шорт-лист номинации тренер сезона:

Сергей Семак («Зенит»);

Владимир Ивич («Краснодар»);

Марцел Личка («Динамо»);

Валерий Карпин («Ростов»);

Игорь Осинькин («Крылья Советов»);

Рашид Рахимов («Рубин»).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. Второе место занимает «Краснодар», у которого 50 очков, третье — московское «Динамо» (47). «Крылья Советов» (40), возглавляемые Игорем Осинькиным, располагаются на шестой строчке. «Ростов» (40) Валерия Карпина находится на седьмом месте, «Рубин» (37) Рашида Рахимова — на девятом.