Как закончится первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России?

В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.