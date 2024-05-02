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Как закончится первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России?

Как закончится первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России?
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В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать результат матча:

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

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