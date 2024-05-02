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Ньямси: Дзюба – крутой парень, он похож на Ибрагимовича

Ньямси: Дзюба – крутой парень, он похож на Ибрагимовича
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Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси оценил своего одноклубника — нападающего Артема Дзюбу. По мнению французского игрока, Дзюба — крутой парень и качественный форвард, который похож на Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру.

«Дзюба – крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами», – приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

Напомним, в ходе своей карьеры Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Рубин», турецкий «Адана Демирспор» и ряд других клубов. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артём провёл за «Локомотив» 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. «Локомотив» после 26 сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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