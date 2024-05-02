Ташуев: прекрасно понимаю, что моя методика помогает быстро поставить игру

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, почему команды под его руководством выдают яркий старт, а затем начинают играть хуже.

«Прекрасно понимаю, что моя методика помогает быстро поставить игру. Команды, в которые я прихожу, сразу становятся яркими. Так мы изначально завышаем планку. Спустя несколько месяцев люди думают: «А как же так? Был же праздник? Что случилось?» Великий Лобановский объяснял: «Сначала вы даёте всплеск, а потом по крупицам снова нужно всё выстраивать, усиливаться». Я говорю об этом руководителям. Я могу достигнуть хорошего краткосрочного эффекта, но для долгосрочного мне нужна помощь руководства. Когда устает мозг, нужно освежать команду конкурентоспособными футболистами», — сказал Ташуев.

Напомним, об уходе 65-летнего Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 26 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.