Точилин: не надо смотреть Смолову в паспорт, важно, приносит ли он пользу

Бывший наставник «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мыслями о 34-летнем нападающем бело-голубых Фёдоре Смолове.

«Я думаю, если «Динамо» ищет способ для продления контракта со Смоловым, значит в клубе считают, что он нужен. Если есть отговорка о том, что Смолов не выполняет какое-то условие в контракте для его продления, значит он не нужен клубу. Тут всё очевидно.

У каждого футболиста бывают спады и неудачные периоды. У того же Тюкавина был такой период, когда он не забивал. Не надо смотреть в паспорт, надо смотреть на то, приносит ли футболист пользу команде. И от этого отталкиваться. Возраст, не возраст и различные условия то выполняются, то нет. Мы все люди, поэтому есть мало футболистов, которые могут провести карьеру стабильно и держать определённую планку.

Я думаю, о завершении карьеры ответит только сам Смолов. В первую очередь, какая у него мотивация. А вторая составляющая — это его физическая готовность», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.