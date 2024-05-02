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«Челси» предложил Конте стать новым тренером команды — La Repubblica

«Челси» предложил Конте стать новым тренером команды — La Repubblica
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«Челси» направил выгодное предложение бывшему экс-тренеру команды Антонио Конте с целью вернуть его в клуб. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, на протяжении последних дней лондонский клуб поддерживает тесное общение с итальянским специалистом. Подчёркивается, что руководство «Челси» не устраивает работа, которую демонстрирует нынешний тренер клуба Маурисио Почеттино.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Конте также заинтересованы «Милан» и «Наполи».

Конте занимал должность главного тренера лондонского клуба с 2016 по 2018 год. За этот период «Челси» выиграл чемпионат Англии, а также Кубок Англии.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

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