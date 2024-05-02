Игрок «Спартака» Денисов: оставим Первомай 2024-го в памяти тёплым и победным

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от прошедшей победы в полуфинальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Бились изо всех сил, потому что очень хотим показать результат уже в этом сезоне. «Динамо» – сильный соперник, но и мы выглядели хорошо. Идём дальше. Оставим Первомай 2024-го в памяти тёплым и победным, с отличным настроением!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.

Напомним, матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» состоялся 1 мая. Красно-белые одержали уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.