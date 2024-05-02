Литвинов назвал самый запоминающийся момент работы с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самом запоминающимся моменте, который произошёл в период работы в клубе Гильермо Абаскаля, тренировавшего красно-белых с лета 2022 года по апрель 2024 года.

— Самый запомнившийся момент с Абаскалем — первые полгода, когда шли на вершине таблице и у «Спартака» была череда побед. Все только радовались и восхваляли нас.

— Есть мнение, что было два периода работы Абаскаля: первые полгода и остальное время.

— Это же не только у Гильермо. Он же не один в команде. Я не понимаю, почему все говорят: «Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль». Нельзя так говорить. Мы все одна команда.

— Как будто бы Абаскаль почувствовал себя государем и императором.

— Абаскаль не играет на поле. Вот в чём проблема, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.