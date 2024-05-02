Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов назвал самый запоминающийся момент работы с Абаскалем

Литвинов назвал самый запоминающийся момент работы с Абаскалем
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самом запоминающимся моменте, который произошёл в период работы в клубе Гильермо Абаскаля, тренировавшего красно-белых с лета 2022 года по апрель 2024 года.

— Самый запомнившийся момент с Абаскалем — первые полгода, когда шли на вершине таблице и у «Спартака» была череда побед. Все только радовались и восхваляли нас.

— Есть мнение, что было два периода работы Абаскаля: первые полгода и остальное время.
— Это же не только у Гильермо. Он же не один в команде. Я не понимаю, почему все говорят: «Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль». Нельзя так говорить. Мы все одна команда.

— Как будто бы Абаскаль почувствовал себя государем и императором.
— Абаскаль не играет на поле. Вот в чём проблема, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Полузащитник «Спартака» Литвинов: от работы с Абаскалем только тёплые воспоминания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android