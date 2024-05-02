Адвокат рассказал, в какой срок Промеса должны экстрадировать в Нидерланды

Адвокат Керем Канатан, специализирующийся на международном уголовном праве и вопросах экстрадиции, рассказал, в какой срок нападающего «Спартака» Квинси Промеса должны экстрадировать в Нидерланды.

«Если все условия будут соблюдены, то в целом, экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней. Я буду удивлён, если Промес не окажется в Нидерландах в этом году. Я ожидаю подобного исхода», — приводит слова Канатана ESPN.

В конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.