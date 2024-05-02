Адвокат объяснил, почему не ждёт вмешательство из России в вопрос экстрадиции Промеса

Адвокат Керем Канатан, специализирующийся на международном уголовном праве и вопросах экстрадиции, поделился мнением, почему считает, что Россия не будет влиять на процесс экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

«В этой ситуации деньги могут сыграть свою роль, как и возможное российское вмешательство. Вопрос заключается в том, произойдёт ли это на фоне большого внимания средств массовой информации. Есть примеры, когда в экстрадиции было отказано, и это нанесло ущерб отношениям [государств] и привело к потере лица [одной из сторон]», — приводит слова Канатана ESPN.

Напомним, сегодня, 2 мая, проходит первое слушание по делу об экстрадиции нападающего в Нидерланды. Прямо сейчас нападающий находится под арестом в ОАЭ.

В конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.