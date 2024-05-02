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«Марсель» — «Аталанта»: текстовая-онлайн трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Марсель» — «Аталанта»: текстовая-онлайн трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 2 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретятся французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/4 финала «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.

В другой паре полуфинала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

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