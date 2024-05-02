Дело Промеса — первое, попадающее под договор об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ

Судебное разбирательство вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса является первым делом, которые попадает под договор об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ. Об этом информирует Het Parool со ссылкой на слова юриста Герт-Яна Нупса.

Сообщается, что данный договор действует между Нидерландами и ОАЭ с 2021 года. До дела Промеса подобный договор об экстрадиции в отношении гражданина Нидерландов не применялся.

Напомним, сегодня, 2 мая, пройдёт первое слушание по делу об экстрадиции нападающего в Нидерланды. Прямо сейчас нападающий находится под арестом в ОАЭ.

В конце февраля футболиста не пустили в самолёт вместе с другими игроками московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.