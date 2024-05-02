Юрист назвал причины, из-за которых экстрадиция Промеса в Нидерланды может затянуться

Юрист и профессор международного права Амстердамского университета Герт-Ян Нупс обозначил факторы, из-за которых процесс экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, находящегося в дубайской тюрьме, в Нидерланды способен затянуться.

«Процесс может пройти очень быстро, если Промес согласится на экстрадицию. В таком случае он может оказаться в Нидерландах в течение нескольких недель. Но пока что он этого не сделал.

Если же Промес намерен защищать себя и не соглашаться с экстрадицией, то при наличии аргументации процесс экстрадиции может иметь более длительную процедуру. Вспомните, например, о полицейском отчёте, решениях нидерландских судов и делах, которые обжаловал Промес. Очевидно, в чём его подозревают в Нидерландах, и что есть основания для его судебного преследования в этой стране.

Также судьи в Дубае могут запросить у государственного прокурора Нидерландов дополнительные документы в случае, если в этом деле что-то неверно или неясно. Подобное способно затянуть процесс», — приводит слова Нупса Het Parool.

Напомним, сегодня, 2 мая, пройдёт первое слушание по делу об экстрадиции нападающего в Нидерланды. Прямо сейчас нападающий находится под арестом в ОАЭ.