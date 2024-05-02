«Я зарежу его». Обнародована переписка Промеса с отцом после нанесения ранения брату

После того как в 2020 году экс-нападающий «Аякса» Квинси Промес, являющийся сейчас игроком «Спартака», ранил ножом в колено двоюродного брата на вечеринке в городке Абкауде, он связался со своим отцом, чтобы обсудить произошедшую ситуацию. Нидерландскому изданию AT5 удалось узнать подробности этого разговора.

Промес: «Почему ты скачешь перед моим двоюродным братом? Ты спас ему жизнь».

Отец Промеса: «Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности».

Промес: «В таком случае я зарежу его до смерти, ты это понимаешь, не так ли?».

Напомним, за нанесение ножевого ранения двоюродному брату Промес был приговорён к 1,5-летнему тюремному заключению. Также нидерландский футболист обязан выплатить родственнику денежную компенсацию в размере € 7 000.