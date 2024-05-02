Погребняк: единственный шанс для ЦСКА спасти сезон – это побороться за Кубок

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА.

«Единственный шанс для ЦСКА спасти сезон – это побороться за Кубок, поэтому ожидаю от них агрессивного и результативного футбола. Им есть, что доказывать. А «Зенит» – это «Зенит». Команда проиграла два матча подряд, так что я очень сомневаюсь, что они проиграют и третью игру. Им важно правильно распределить силы на чемпионат и Кубок, клубу надо выигрывать оба трофея.

Всё будет зависеть от ротации и выбора состава. Думаю, «Зенит» сегодня победит. Что касается ЦСКА, наверное, у них потеряна мотивация, так как первое место в чемпионате они точно не займут. Остальные места только для галочки. Кубок страны – отличный шанс реабилитироваться», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.