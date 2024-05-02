В «Спартаке» сообщили, что Бабич пропустит матч с «Пари НН» из-за повреждения

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Срджан Бабич пропустит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится 5 мая.

«Бабич получил повреждение в матче с «Динамо», ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия в свою очередь восстановился и готовится к игре с «Пари НН», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в нынешнем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.